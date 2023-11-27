Россияне в очередной раз готовятся депортировать украинских детей — ЦНС

Оккупационные администрации на временно захваченных землях получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих попечительства с целью их дальнейшей депортации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Так, этим процессом занимается президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка — Мария Львова-Белова. Интересно, что эти личности находятся в международном розыске.

Оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории России. Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации», — говорится в сообщении.



Напомним, по данным Генеральной прокуратуры Украины из РФ удалось вернуть домой лишь 386 украинских ребенка.