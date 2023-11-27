Росіяни вкотре готуються депортувати українських дітей — ЦНС

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства з метою їхньої подальшої депортації. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, цим процесом займається президент РФ Володимир Путін та уповноважена з прав дитини — Марія Львова-Бєлова. Цікаво, що ці особи перебувають у міжнародному розшуку.

«Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їхніх родичів на вільній території та спрощують процес усиновлення цих дітей на території Росії. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, за даними Генеральної прокуратури України з РФ вдалося повернути додому лише 386 українських дітей.