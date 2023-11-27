Возле Авдеевки военные и полиция спасли человека, пробывшего под завалами почти неделю

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Возле Авдеевки военные и полиция провели совместную операцию по спасению человека, пробывшего под завалами 6 дней. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донбасса.

Как сообщили в полиции, в результате прямого попадания в дом в селе Новокалиново местный житель оказался под завалами. Благодаря налаженной коммуникации между полицией и ВСУ бойцы 52-го отдельного стрелкового батальона достали из-под обломков 44-летнего мужчину, а «белые ангелы» доставили его в больницу.

Сообщения о том, что под развалинами дома в селе Новокалиново могут быть люди, поступило в полицию от главы Очеретинской военной администрации.

В полиции добавляют, что в связи с активными боевыми действиями на этом направлении руководство полиции Донбасса обратилось с просьбой в проведении поисково-спасательных работ в командование 31-й отдельной механизированной бригады.

На место обстрела сразу были направлены находящиеся в подчинении 31-й ОМБ бойцы 52-го отдельного стрелкового батальона.

Прибыв в разрушенный дом, военные подтвердили, что под обломками действительно находится живой человек.

«Рискуя жизнью, военнослужащие подняли из-под завалов 44-летнего хозяина дома, который более 6 дней боролся за жизнь. Спасенный сообщил, что вместе с ним в момент обстрела был его 39-летний брат, наверняка погибший, так как не подавал признаков жизни. Чтобы продолжить поисково-спасательные работы по отношению к другому мужчине, нужна специальная техника» — говорят в полиции.

Бойцы вывезли пострадавшего и передали полицейскому экипажу «Белый Ангел», который доставил мужчину в больницу.

Пострадавший получает необходимое лечение.

Мужчина со слезами на глазах вспоминает ужас, который ему пришлось пережить.

«Я очень благодарен ребятам, которые меня спасли», — рассказывает Николай.