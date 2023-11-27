Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень

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Біля Авдіївки військові та поліція провели спільну операцію з порятунку людини, яка пробула під завалами 6 днів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донбасу.

Як повідомили в поліції, внаслідок прямого потрапляння в будинок у селі Новокалинове місцевий житель опинився під завалами. Завдяки налагодженій комунікації між поліцією та ЗСУ бійці 52-го окремого стрілецького батальйону дістали з-під уламків 44-річного чоловіка, а «білі ангели» доправили його до лікарні.

Повідомлення про те, що під руїнами будинку в Новокалиновому можуть бути люди, надійшло в поліцію від голови Очеретинської військової адміністрації.

У поліції додають, що у зв'язку з активними бойовими діями на цьому напрямі керівництво поліції Донбасу звернулося з проханням провести пошуково-рятувальні роботи до командування 31-ї окремої механізованої бригади.

На місце обстрілу одразу були направлені бійці 52-го окремого стрілецького батальйону, що перебувають у підпорядкуванні 31-ї ОМБ.

Прибувши до зруйнованого будинку, військові підтвердили, що під уламками справді перебуває жива людина.

«Ризуючи життям, військовослужбовці підняли з-під завалів 44-річного господаря будинку, який понад 6 днів боровся за життя. Врятований повідомив, що разом з ним у момент обстрілу був його 39-річний брат, який, напевно, загинув, оскільки не подавав ознак життя. Щоб продовжити пошуково-рятувальні роботи стосовно іншого чоловіка, потрібна спеціальна техніка» — кажуть в поліції.

Бійці вивезли постраждалого та передали поліцейському екіпажу «Білий Ангел», який доправив чоловіка до лікарні. Потерпілий отримує необхідне лікування.

Чоловік із сльозами на очах згадує жах, який йому довелося пережити.

«Я дуже вдячний хлопцям, які мене врятували», — розповідає Микола.