Дроны атаковали нефтегазовые заводы в России — ASTRA

В России заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали два предприятия энергетического сектора в Калужской и Тверской областях. Об этом сообщил российский Teлеграм-канал ASTRA.

Утверждается, что 26 ноября после полуночи беспилотник упал в пустой резервуар для хранения горючего объемом 5 000 кубических метров на территории ООО «Первый Завод» в Калужской области. Это предприятие занимается переработкой нефти.

Также отмечается, что утром того же дня дрон залетел на территорию «Торжокского ЛПУМГ» Газпрома в Тверской области. Беспилотник якобы упал в двух метрах от газовой трубы. Это предприятие является оператором магистральных газопроводов.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО. В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы «перехватили» 5 беспилотников, а в Брянской области — 4.

При этом в Туле этой ночью было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.