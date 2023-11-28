Дрони атакували нафтогазові заводи в Росії — ASTRA

У Росії заявили, що українські безпілотники нібито атакували два підприємства енергетичного сектора у Калузької та Тверській областях. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Стверджується, що 26 листопада після опівночі безпілотник упав у порожній резервуар для зберігання пального обсягом 5000 кубічних метрів на території ТОВ «Перший Завод» у Калузької області. Це підприємство займається переробкою нафти.

Також наголошується, що вранці того ж дня дрон залетів на територію «Торжоцького ЛВУМГ» Газпрому у Тверській області. Безпілотник нібито впав за два метри від газової труби. Це підприємство є оператором магістральних газопроводів.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів і нібито роботу ППО. У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московської області заявили, що нібито «перехопили» 5 безпілотників, а в Брянській області — 4.

При цьому в Тулі цієї ночі було найголосніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники в Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.