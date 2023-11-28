В больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под обстрел РФ ночью

Сегодня, 28 ноября, в больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под обстрел российских оккупантов этой ночью. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Его сердце остановилось около 07:45 утра. Врачи изо всех сил пытались спасти жизнь пострадавшего, но ранения оказались слишком тяжелыми. Мои соболезнования семье убитого русской армией», — отметил Прокудин.



Ранее стало известно, что среди ночи русская армия ударила по дому пожилых супругов. Попали и в спальню, где ночевали муж с женой. Пострадал 71-летний херсонец. Его с взрывной травмой, ранением ноги и переломами костей доставили в больницу.



Напомним, что врачи оценивали состояние потерпевшего как средней тяжести. Также под огнем было и одно из образовательных заведений. В здании повреждены окна и помещения спортивного зала.