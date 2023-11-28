У лікарні помер 71-річний херсонець, який потрапив під обстріл РФ вночі

Сьогодні, 28 листопада, у лікарні помер 71-річний херсонець, який потрапив під обстріл російських окупантів цієї ночі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Його серце зупинилося близько 07:45 ранку. Лікарі щосили намагалися врятувати життя постраждалого, але поранення виявилися надто важкими. Мої співчуття сім'ї вбитого російською армією», - зазначив Прокудін.



Раніше стало відомо, що серед ночі російська армія вдарила по будинку літнього подружжя. Потрапили у спальню, де ночували чоловік із дружиною. Постраждав 71-річний херсонець. Його з вибуховою травмою, пораненням ноги та переломами кісток доправили до лікарні.



Нагадаємо, що лікарі оцінювали стан потерпілого як середньої тяжкості. Також під вогнем був і один з освітніх закладів. У будівлі пошкоджено вікна та приміщення спортивного залу.