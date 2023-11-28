В результате артиллерийского обстрела Херсонщины пострадал местный житель

Российские оккупанты обстреляли село в Херсонской области сегодня, 28 ноября. В результате атаки пострадал местный житель. Об этом сообщили в пресс-службы Херсонской ОВА.



«Российская армия обстреляла село Львово Тягинской громады», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что под вражеский артиллерийский удар попал 40-летний местный житель. У него взрывная травма и ранение руки.



Напомним, 28 ноября в больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под обстрел российских оккупантов этой ночью.