Внаслідок артилерійського обстрілу Херсонщини постраждав місцевий житель

Російські окупанти обстріляли село на Херсонщині сьогодні, 28 листопада. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Російська армія обстріляла село Львове Тягинської громади», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що під ворожий удар артилерії потрапив 40-річний місцевий житель. У нього вибухова травма та поранення руки.



Нагадаємо, 28 листопада у лікарні помер 71-річний херсонець, який потрапив під обстріл російських окупантів цієї ночі.