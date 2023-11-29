Стали известны личности пострадавших оккупантов после удара ВСУ по зданию на Херсонщине

СМИ удалось выяснить личности оккупантов, пострадавших в результате удара ВСУ по зданию в селе на Херсонщине. Фото: ЦНС

В результате удара ВСУ по временно оккупированному селу Юбилейное в Херсонской области были убиты четыре сотрудника оккупационной «полиции», еще 17 получили ранения. Об этом сообщил Цензор.net в среду, 29 ноября.

Отмечается, что большинство «полицейских», работающих в этом отделе, приехали из России.

«46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров занимал должность «оперативника». На оккупированную Херсонщину приехал из Москвы. Пострадавший 36-летний капитан полиции Юрий Панченко работал в оккупационном отделе полиции старшим дознавателем. Он приехал в село Юбилейное из Ставрополя», — говорится в сообщении.

Также пострадала «начальник следственного отделения» 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, как и ее коллега Елена Голодяева, приехавшая из Астрахани.

Среди пострадавших есть и предатели-полицейские, которые перешли на сторону России во время оккупации. К примеру, 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, пострадавшая в результате обстрела, окончила Одесскую юридическую академию. В отделе полиции в селе Юбилейное она занимала должность «заместителя начальника отдела».

Ранее в среду стало известно, что ВСУ атаковали россиян во время совещания в Херсонской области. Информацию предоставило подполье и небезразличные местные жители.