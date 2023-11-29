Стали відомі особи постраждалих окупантів після удару ЗСУ по будівлі на Херсонщині

ЗМІ вдалося з'ясувати особи окупантів, які постраждали внаслідок удару ЗСУ по будівлі в селі на Херсонщині. Фото: ЦНС

Внаслідок удару ЗСУ по тимчасово окупованому селу Ювілейне в Херсонській області було вбито чотирьох співробітників окупаційної «поліції», ще 17 отримали поранення. Про це повідомив Цензор.net у середу, 29 листопада.

Зазначається, що більшість поліцейських, які працюють у цьому відділі, приїхали з Росії.

«46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров обіймав посаду «оперативника». На окуповану Херсонщину приїхав із Москви. Постраждалий 36-річний капітан поліції Юрій Панченко працював в окупаційному відділі поліції «старшим дізнавачем». Він приїхав у село Ювілейне зі Ставрополя», — йдеться у повідомленні.

Також постраждала «начальник слідчого відділення» 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі, як і її колега Олена Голодяєва, яка приїхала з Астрахані.

Серед постраждалих є зрадники-поліцейські, які перейшли на бік Росії під час окупації. Наприклад, 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова, яка постраждала від обстрілу, закінчила Одеську юридичну академію. У відділі поліції у селі Ювілейне вона обіймала посаду «заступника начальника відділу».

Раніше в середу стало відомо, що ЗСУ атакували росіян під час наради у Херсонській області. Інформацію надало підпілля та небайдужі місцеві мешканці.