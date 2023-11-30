Коммунальные службы Покровска устраняют последствия ночного обстрела города

В Покровске Донецкой области устраняют последствия ночных «прилетов». Фото: Покровская ГВА

В результате российского обстрела, который произошел сегодня ночью, осколками ракет и взрывной волной в Покровске было повреждено около пятнадцати частных и четыре многоквартирных домов. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что жилищно-коммунальный отдел начал завозить материалы. В частности, для ликвидации последствий обстрелов уже выделено 500 листов шифера, 10 куб. метров бруса, 200-250 ОСБ-плит, 1500 кв. метров брезента.

Также ведутся подготовительные работы по закрытию выбитых взрывами окон и восстановлению кровель.

В сообщении ГВА говорится, что в настоящее время к работе по ликвидации последствий обстрела в Покровске привлечены сорок человек.

Напомним, российские оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под удар попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.