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Коммунальные службы Покровска устраняют последствия ночного обстрела города

30 ноября 2023, 11:25

Коммунальные службы Покровска устраняют последствия ночного обстрела города

В Покровске Донецкой области устраняют последствия ночных «прилетов». Фото: Покровская ГВА В Покровске Донецкой области устраняют последствия ночных «прилетов». Фото: Покровская ГВА

В результате российского обстрела, который произошел сегодня ночью, осколками ракет и взрывной волной в Покровске было повреждено около пятнадцати частных и четыре многоквартирных домов. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что жилищно-коммунальный отдел начал завозить материалы. В частности, для ликвидации последствий обстрелов уже выделено 500 листов шифера, 10 куб. метров бруса, 200-250 ОСБ-плит, 1500 кв. метров брезента.

Также ведутся подготовительные работы по закрытию выбитых взрывами окон и восстановлению кровель.

В сообщении ГВА говорится, что в настоящее время к работе по ликвидации последствий обстрела в Покровске привлечены сорок человек.

Напомним, российские оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под удар попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. 

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