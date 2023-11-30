Комунальні служби Покровська усувають наслідки нічного обстрілу міста

У Покровську Донецької області усувають наслідки нічних прильотів. Фото: Покровська МВА

Внаслідок російського обстрілу, який стався сьогодні вночі, осколками ракет та вибуховою хвилею в Покровську було пошкоджено близько п'ятнадцяти приватних та чотири багатоквартирні будинки. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що житлово-комунальний відділ почав завозити матеріали. Зокрема, для ліквідації наслідків обстрілу вже виділено 500 листів шиферу, 10 куб. метрів бруса, 200-250 ОСБ-плит, 1500 кв. метрів брезенту.

Також ведуться підготовчі роботи із закриття вибитих вибухами вікон та відновлення покрівель.

У повідомленні МВА йдеться, що наразі до роботи з ліквідації наслідків обстрілу в Покровську залучено сорок осіб.

Нагадаємо, російські окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під удар потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини.