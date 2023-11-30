В НАТО сделали прогноз относительно перспектив ВСУ на фронте

В НАТО прогнозируют, что Вооруженным силам Украины, вероятно, не удастся полностью вытеснить российские войска с ее территории до конца следующего, 2024 года. Тем не менее, западные союзники заверяют, что финансовая и военная поддержка Киева сохранится на прежнем уровне. Об этом сообщило издание Euractiv.

Согласно высказыванию одного из представителей Альянса, предпочитающего остаться неизвестным, Украина, вероятно, не сможет полностью вытеснить российские войска со своей территории до конца 2024 года.

Тем временем, согласно сообщению издания, западные союзники Украины заверяют, что финансовая и военная поддержка не снизится, даже несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Тем не менее, согласно информации, предоставленной троим дипломатам НАТО, обеспечение заказов военной техники, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью, а также поддержка ускоренного производства, развивается не так, как задумывалось.

Ранее сообщалось, что львиная доля средств военной помощи, которые выделяют в Вашингтоне для Украины, расходуется на территории Соединенных Штатов. Речь идет примерно о 90%.