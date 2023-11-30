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У НАТО зробили прогноз щодо перспектив ЗСУ на фронті

30 листопада 2023, 11:57

У НАТО зробили прогноз щодо перспектив ЗСУ на фронті

У НАТО прогнозують, що Збройним силам України, ймовірно, не вдасться повністю витіснити російські війська з її території до кінця наступного, 2024 року. Проте західні союзники запевняють, що фінансова та військова підтримка Києва збережеться на колишньому рівні. Про це повідомляє видання Euractiv.

Згідно з висловом одного з представників Альянсу, який вважає за краще залишитися невідомим, Україна, ймовірно, не зможе повністю витіснити російські війська зі своєї території до кінця 2024 року.

Тим часом, за повідомленням видання, західні союзники України запевняють, що фінансова та військова підтримка не знизиться, навіть попри конфлікт на Близькому Сході.

Проте, згідно з інформацією, наданою трьом дипломатам НАТО, забезпечення замовлень військової техніки, особливо ракет і боєприпасів, з оборонною промисловістю, а також підтримка прискореного виробництва розвивається не так, як замислювалося.

Раніше повідомлялося, що левова частка коштів військової допомоги, які виділяють у Вашингтоні для України, витрачається на території Сполучених Штатів. Йдеться приблизно про 90%.

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