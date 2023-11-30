В трех областях Украины могут ввести карантин из-за COVID-19

В Украине растет заболеваемость COVID-19. В трех областях количество заболевших превысило эпидемический порог, в связи с этим там могут ввести карантин. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

«Еженедельно в Украине госпитализируют в среднем 4200 пациентов. Регистрируют как случаи реанимации, так и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 56 человек, в том числе один ребенок»,— говорит главный санврач.

Также он добавил, что сейчас по территории нашего государства циркулирует 14 штаммов COVID-19. Заболеваемость этим недугом растет. Так, за последнюю неделю количество больных увеличилось на 20% по сравнению с предыдущей.