У трьох областях України можуть запровадити карантин через COVID-19

В Україні зростає захворюваність на COVID-19. У трьох областях кількість хворих перевищила епідемічний поріг, тому там можуть ввести карантин. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі телемарафону.

«Щотижня в Україні госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. Реєструють як випадки реанімації, і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина», — каже головний санлікар.

Також він додав, що зараз територією нашої держави циркулює 14 штамів COVID-19. Захворюваність на цю недугу зростає. Так, за останній тиждень кількість хворих збільшилась на 20% порівняно з попереднім.