Силы обороны уничтожили 18 БпЛА типа «Shahed» из 25

В ночь на 1 декабря 2023 г. российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» по двум направлениям: мыс Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – РФ. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



Также россияне нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131».



«Основное направление удара — юг и восток страны. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — уточнили в командовании ВС ВСУ.



В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.



Ранее в ночь на 30 ноября 2023 года российская армия атаковала 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed» по двум направлениям: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск-РФ, в результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА.