Сили оборони знищили 18 БпЛА типу «Shahed» із 25

У ніч на 1 грудня 2023 р. російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» за двома напрямками: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Охтарськ – РФ. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Також росіяни завдали удар керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини. Загалом ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



«Основний напрямок удару – південь та схід країни. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України», — уточнили у командуванні ПС ЗСУ.



Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.



Раніше в ніч на 30 листопада 2023 року російська армія атакувала 20 ударними БпЛА типу «Shahed» за двома напрямками: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ-РФ, в результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА.