«Разрушена, но несокрушима»: в Авдеевке остается более 1000 человек

Авдеевка. Фото: Костянтин и Влада Либерови

Только за минувшие сутки Россия совершила 11 атак на жилищный сектор в Авдеевке, из них шесть – это авиаудары. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.



По данным полицейских, в Авдеевке остается около 1300 человек. Гражданские живут в апокалиптических условиях. Об их выживании заботится отряд полиции «Белые ангелы».



Правоохранители доставляют в город еду для людей и животных, проводят эвакуацию. Также полицейские поддерживают и функционирование больницы.



«Больница работает. Оказываем амбулаторную и стационарную помощь. К сожалению, стационарных больных мало, потому что постоянные обстрелы опасны. Большая благодарность «белым ангелам», помогающим практически во всем. Доставляют и воду, и газ. Эвакуируют раненых и больных», — отметил медицинский директор Авдеевской ЦГБ Виталий Сытник.



За год группа «Белый ангел» с Авдеевского направления эвакуировала более 300 человек, из них 17 детей. Доставила более 34 тонн гуманитарной помощи.



«Вчера этот дом стоял — сегодня уже нет. И так каждый день», — рассказывают полицейские.