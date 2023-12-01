«Зруйнована, але незламна»: в Авдіївці залишається понад 1000 осіб

Авдіївка. Фото: Константин та Влада Ліберови

Лише минулої доби Росія здійснила 11 атак на житловий сектор в Авдіївці, з них шість — це авіаудари. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.



За даними поліцейських, в Авдіївці залишається близько 1300 людей. Цивільні живуть у складних умовах. Про їхнє виживання піклуються поліцейські загону «Білі янголи».



Правоохоронці доставляють до міста їжу для людей та тварин, проводять евакуацію.

Також поліцейські підтримують функціонування лікарні.



«Лікарня працює. Надаємо амбулаторну та стаціонарну допомогу. На жаль, стаціонарних хворих мало, бо постійні обстріли небезпечні. Велика подяка «білим янголам», які допомагають практично у всьому. Доставляють і воду, і газ. Евакуюють поранених та хворих», — зазначив медичний директор Авдіївської ЦМЛ Віталій Ситник.



За рік група «Білий янгол» з Авдіївського напрямку евакуювала понад 300 осіб, із них 17 дітей. Доставила понад 34 тонни гуманітарної допомоги.



«Вчора цей будинок стояв — сьогодні вже нема. І так щодня», — кажуть поліцейські.