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Бойцы ВСУ оттеснили россиян возле Авдеевки и Бахмута — ISW

02 декабря 2023, 08:01

Бойцы ВСУ оттеснили россиян возле Авдеевки и Бахмута — ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском направлении. ВСУ оттеснили российские войска с позиций севернее Хромового и восточнее Клещиевки и успешно контратаковали в районе Авдеевки. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 30 ноября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-восточнее Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска). Российские источники утверждали, что продолжаются тяжелые бои у Синьковки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки, возле Стельмаховки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

Представитель командования ВСУ подполковник Владимир Фитьо сообщил, что российские войска несколько снизили интенсивность обстрелов на Купянском и Лиманском направлениях, а на последнем российские войска перегруппировываются. Фитьо добавил, что российские войска имеют большой запас планирующих бомб и наносят ими удары на линии фронта Купянск — Лиман.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждал, что российские войска наступали к западу и югу от Кременной.

Российские войска 1 декабря продолжали наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские силы якобы захватили неопределенные позиции севернее Богдановки, северо-восточнее Хромового и севернее Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ ведут бои вдоль трассы О0506 к северу от Хромового и Т0504. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Спикер Сухопутных войск Украины заявил, что российские войска активизировали операции на всем восточном фронте. Как сообщается, войска РФ перебросили части 98-й и 106-й гвардейских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) по направлению Лимана на позиции между Хромовым и Богдановкой для усиления сил в этом районе. Фитьо отметил, что российские войска также оснащают подразделения на этом направлении бронетехникой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых видно, как отряд чеченского спецназа «Ахмат» и подразделения 4-й мотострелковой бригады РФ действуют якобы вблизи Клещиевки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута. Машовец утверждал, что украинские войска оттеснили российские войска с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Степового (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы к югу от Новокалинового и вблизи Степового, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского. Машовец утверждал, что украинские силы контратаковали и отразили неопределенные позиции вблизи Авдеевки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки. Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафеев заявил, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Марьинки.

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