Бійці ЗСУ відтіснили росіян біля Авдіївки та Бахмута — ISW

Українські війська продовжують проведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. ВСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки і успішно контратакували в районі Авдіївки. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися на південний схід від Ольшан (15 км на північний схід від Куп'янська). Російські джерела стверджували, що тривають важкі бої біля Сіньківки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відобразили російські штурми біля Сіньківки та на північний схід від Петропавлівки, біля Стельмахівки, Торського та в Серебрянському лісництві.

Представник командування ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська дещо знизили інтенсивність обстрілів на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на останньому російські війська перегруповуються. Фітьо додав, що російські війська мають великий запас плануючих бомб і завдають ними ударів на лінії фронту Куп'янськ — Лиман.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що російські війська наступали на захід та південь від Кремінної.

Російські війська 1 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але здійснили жодного підтвердженого просування.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські сили нібито захопили невизначені позиції на північ від Богданівки, на північний схід від Хромового і на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські «військори» стверджували, що війська РФ ведуть бої вздовж траси О0506 на північ від Хромового та Т0504. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник Сухопутних військ України заявив, що російські війська активізували операції на всьому східному фронті. Як повідомляється, війська РФ перекинули частини 98-ї та 106-ї гвардійських повітряно-десантних дивізій (ВДВ) у напрямку Лимана на позиції між Хромовим та Богданівкою для посилення сил у цьому районі. Фітьо зазначив, що російські війська також оснащують підрозділи на цьому напрямі бронетехнікою.

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував кадри, на яких видно, як загін чеченського спецназу «Ахмат» та підрозділи 4-ї мотострілецької бригади РФ діють нібито поблизу Кліщіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Машовець стверджував, що українські війська відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на схід та південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми на південь від Новокалинового та поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Першотравневого. Машовець стверджував, що українські сили контратакували та відобразили невизначені позиції поблизу Авдіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Спікер російського Південного угруповання військ Вадим Астафєєв заявив, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Мар'їнки.