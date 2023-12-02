Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Бійці ЗСУ відтіснили росіян біля Авдіївки та Бахмута — ISW

02 грудня 2023, 08:01

Бійці ЗСУ відтіснили росіян біля Авдіївки та Бахмута — ISW

Українські війська продовжують проведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. ВСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки і успішно контратакували в районі Авдіївки. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися на південний схід від Ольшан (15 км на північний схід від Куп'янська). Російські джерела стверджували, що тривають важкі бої біля Сіньківки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відобразили російські штурми біля Сіньківки та на північний схід від Петропавлівки, біля Стельмахівки, Торського та в Серебрянському лісництві.

Представник командування ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська дещо знизили інтенсивність обстрілів на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на останньому російські війська перегруповуються. Фітьо додав, що російські війська мають великий запас плануючих бомб і завдають ними ударів на лінії фронту Куп'янськ — Лиман.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що російські війська наступали на захід та південь від Кремінної.

Російські війська 1 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але здійснили жодного підтвердженого просування.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські сили нібито захопили невизначені позиції на північ від Богданівки, на північний схід від Хромового і на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські «військори» стверджували, що війська РФ ведуть бої вздовж траси О0506 на північ від Хромового та Т0504. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник Сухопутних військ України заявив, що російські війська активізували операції на всьому східному фронті. Як повідомляється, війська РФ перекинули частини 98-ї та 106-ї гвардійських повітряно-десантних дивізій (ВДВ) у напрямку Лимана на позиції між Хромовим та Богданівкою для посилення сил у цьому районі. Фітьо зазначив, що російські війська також оснащують підрозділи на цьому напрямі бронетехнікою.

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував кадри, на яких видно, як загін чеченського спецназу «Ахмат» та підрозділи 4-ї мотострілецької бригади РФ діють нібито поблизу Кліщіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Машовець стверджував, що українські війська відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на схід та південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми на південь від Новокалинового та поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Першотравневого. Машовець стверджував, що українські сили контратакували та відобразили невизначені позиції поблизу Авдіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Спікер російського Південного угруповання військ Вадим Астафєєв заявив, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Мар'їнки.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Росія-Україна ISW Фронт

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:20
Російські дезертири розповіли про величезні втрати військ РФ в Україні — The Washington Post
08:35
Українська ППО знищила понад 10 повітряних цілей уночі 2 грудня
08:01
Бійці ЗСУ відтіснили росіян біля Авдіївки та Бахмута — ISW
19:26
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка, яка вчора отримала поранення
08:45
Путін побоюється, що провали у війні вплинуть на вибори в Росії — ISW
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада
18:44
Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення
16:40
Прикордонники Краматорського загону виявили російську схованку зі зброєю
12:09
Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
11:57
У НАТО зробили прогноз щодо перспектив ЗСУ на фронті
10:37
Окупанти почали розгортати в Україні нову дивізію десантників — розвідка Британії
23:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
усі новини
10:20
На Донеччині через обстріли за добу загинула одна людина, двоє поранені
09:50
Вранці 2 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи
09:20
Російські дезертири розповіли про величезні втрати військ РФ в Україні — The Washington Post
08:35
Українська ППО знищила понад 10 повітряних цілей уночі 2 грудня
08:01
Бійці ЗСУ відтіснили росіян біля Авдіївки та Бахмута — ISW
23:10
Інвестори з Данії та Британії допоможуть відновити водозабезпечення Кремінської громади після деокупації
23:00
Мешканець Донецької області незаконно продавав фальсифікований алкоголь
22:49
На Тернопільщині автобус зіткнувся зі «швидкою»: постраждав медик
22:24
В Офісі президента впевнені, що аеропорт «Бориспіль» незабаром почне працювати
21:42
Ситуація на фронті залишається складною, сталося близько 70 зіткнень — Генштаб
21:29
У Краматорську просять збільшити кількість тролейбусів на одному із маршрутів
20:55
Путін збільшив чисельність військовослужбовців ЗС РФ
20:41
Зміни у сфері мобілізації та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
20:13
Нардеп Єфімов заявив про складання депутатських повноважень
19:49
У Слов'янську за місяць народилося 25 малюків
19:26
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка, яка вчора отримала поранення
19:17
«Зруйнована, але незламна»: в Авдіївці залишається понад 1000 осіб
18:59
Окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: у ОВА розповіли деталі
18:27
Воювали проти ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом: двох окупантів засудили до 12 років в`язниці
18:10
Деякі ВПО автоматично продовжать отримувати допомогу від держави
усі новини
ВІДЕО
Зміни у сфері мобілізації та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку Зміни у сфері мобілізації та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
01 грудня, 20:41
Авдіївка. Фото: Константин та Влада Ліберови «Зруйнована, але незламна»: в Авдіївці залишається понад 1000 осіб
01 грудня, 19:17
Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ► Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ►
30 листопада, 23:28
Последствия удара по Торецку. Кадр из видео Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені
30 листопада, 21:12
Окупанти вдарили по Новоградівці. Фото: Новини Донбасу Ракетний удар по Новоградівці: кількість загиблих зросла
30 листопада, 16:52
Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
30 листопада, 12:09

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама