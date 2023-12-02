Для предотвращения протестов Кремль подкупает родственников мобилизованных — разведка Британии

Власти РФ, вероятно, пытаются сдержать публичное несогласие родственников российских военных, в частности путем подкупа. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 2 декабря.

«Исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на воздержание от протестов», — отмечается в отчете.

В разведке рассказали, что 27 ноября одна из групп жен мобилизованных опубликовала манифест против «бессрочной мобилизации», а через несколько дней их начали обозначать как «фейковую организацию».

«Власть, скорее всего, особенно опасается любых протестов родственников тех, кто мобилизован с сентября 2022 года и сейчас уже больше года на фронте», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российское издание «Верстка», ссылаясь на своих собеседников в федеральных и региональных органах власти, сообщило, что в России протесты родственников мобилизованных оккупантов считают одной из самых больших угроз для предвыборной кампании.