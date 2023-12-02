Для запобігання протестам Кремль підкуповує родичів мобілізованих — розвідка Британії

Влада РФ, ймовірно, намагається стримати публічну незгоду родичів російських військових, зокрема шляхом підкупу. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 2 грудня.

«Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що останніми тижнями влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів», — наголошується у звіті.

У розвідці розповіли, що 27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації», а за кілька днів їх почали позначати як «фейкову організацію».

«Влада, швидше за все, особливо побоюється будь-яких протестів родичів тих, хто мобілізований з вересня 2022 року і зараз уже більше року на фронті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російське видання «Верстка», посилаючись на своїх співрозмовників у федеральних та регіональних органах влади, повідомило, що у Росії протести родичів мобілізованих окупантів вважають однією з найбільших загроз для передвиборної кампанії.