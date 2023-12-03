«ДНР»: в оккупированном Донецке произошел обстрел, есть пострадавшие

В оккупированном Донецке произошел обстрел

Во временно оккупированном Донецке сегодня утром, 3 декабря, произошел обстрел. Известно о трех пострадавших. Об этом сообщил так называемый мэр города Алексей Кулемзин.



«По подтвержденной информации, в результате обстрела Ленинского района, ранение получили женщины 1969, 1984, 1995 годов рождения», — написал он.



Также, по словам Кулемзина, в Кировский район был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



Напомним, в Донецке 30 ноября произошел обстрел, в результате которого получила ранения местная жительница. 1-го декабря стало известно о ее смерти.