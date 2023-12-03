«ДНР»: в окупованому Донецьку стався обстріл, є постраждалі

В окупованому Донецьку стався обстріл

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні вранці, 3 грудня, відбувся обстріл. Відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.



«За підтвердженою інформацією, внаслідок обстрілу Ленінського району, поранення отримали жінки 1969, 1984, 1995 років народження», — написав він.



Також, за словами Кулемзіна, до Кіровського району було скинуто вибухонебезпечний предмет із безпілотного літального апарату. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.



Нагадаємо, у Донецьку 30 листопада стався обстріл, внаслідок якого поранена місцева мешканка. 1 грудня стало відомо про її смерть.