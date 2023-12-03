В Москве горит завод специализированных автомобилей

Пожар на заводе в Москве. Фото: соцсети

Сильный пожар произошел на заводе специализированных автомобилей в Москве вечером 3 декабря. Об этом сообщают россйские телеграм-каналы.



По информации Shot, возгорание в трехэтажном здании предприятия около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву), площадь уже составляет около 1000 квадратных метров и быстро увеличивается. Прибывшие пожарные пытаются локализовать огонь.



Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) — многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.