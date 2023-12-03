У Москві горить завод спеціалізованих автомобілів

Пожежа на заводі у Москві. Фото: соцмережі

Сильна пожежа сталася на заводі спеціалізованих автомобілів у Москві увечері 3 грудня. Про це повідомляють російські телеграм-канали.



За інформацією Shot, пожар почався у триповерховому будинку підприємства близько 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Площа пожежі вже становить близько 1000 квадратних метрів і швидко збільшується. Пожежники намагаються локалізувати вогонь.



Московський завод спеціалізованих автомобілів (МЗСА) — багатопрофільне підприємство, на якому розробляються та виробляються спеціалізовані автомобілі, медичні комплекси, обладнання протипожежної безпеки. Також завод є одним із провідних виробників причіпної техніки в Росії.