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У Москві горить завод спеціалізованих автомобілів

03 грудня 2023, 23:22

У Москві горить завод спеціалізованих автомобілів

Пожежа на заводі у Москві. Фото: соцмережі Пожежа на заводі у Москві. Фото: соцмережі

Сильна пожежа сталася на заводі спеціалізованих автомобілів у Москві увечері 3 грудня. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За інформацією Shot, пожар почався у триповерховому будинку підприємства близько 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Площа пожежі вже становить близько 1000 квадратних метрів і швидко збільшується. Пожежники намагаються локалізувати вогонь.

Московський завод спеціалізованих автомобілів (МЗСА) — багатопрофільне підприємство, на якому розробляються та виробляються спеціалізовані автомобілі, медичні комплекси, обладнання протипожежної безпеки. Також завод є одним із провідних виробників причіпної техніки в Росії.

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