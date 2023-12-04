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Все пошло не по плану — WP о контрнаступлении Украины

04 декабря 2023, 17:17

Все пошло не по плану — WP о контрнаступлении Украины

Американское издание The Washington Post в своем материале о контрнаступлении попыталось найти причины неудачной компании в сравнении с Харьковской операцией и продвижением ВСУ в Херсонской области и пришло к выводу, что изначально все пошло не по плану, который Генштаб разрабатывал вместе со своими западными коллегами. 

Успехи Вооруженных сил Украины в результате контрнаступлении на Запорожском направлении оказались значительно скромнее, чем ожидали союзники и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось менять тактику, несмотря на рекомендации американцев.

По данным издания, 47-я отдельная механизированная бригада 7 июня должна была начать контрнаступательные действия, чтобы за первые 24 часа продвинуться почти на 9 миль к селу Роботино, чтобы в дальнейшем освободить Мелитополь и перерезать российские пути снабжения.

Однако плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы «впервые переживали шок от боя» и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в кровавый бой. 

На четвертый день генерал Залужный увидел сгоревшую западную военную технику: американские БМП «Брэдли», немецкие танки «Леопард», машины разминирования покрывали поле боя. Количество погибших и раненых подорвало боевой дух.

По словам высокопоставленного украинского военного, Залужный приказал своим войскам приостановить атаку до того, как будет уничтожено все ограниченное украинское вооружение.

Вместо того чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной, механизированной атакой при поддержке артиллерийского огня, как советовали его американские коллеги, главнокомандующий ВСУ решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек – этот процесс сохранит технику и жизни, но будет гораздо медленнее.

Месяцы планирования с Соединенными Штатами Америки были отброшены в тот четвертый день — и уже запоздалое контрнаступление, рассчитанное на выход к Азовскому морю в течение двух-трех месяцев, почти остановилось.

Вместо того чтобы осуществить в первый же день прорыв на 9 миль (почти 14,5 км), украинцы за почти шесть месяцев с июня продвинулись примерно на 12 миль (19,3 км) вглубь и освободили несколько сел, пишет WP. Даже Роботино удалось освободить далеко не за два дня, а Мелитополь все еще недосягаем.

Согласно выводам WP: 

▪  70% военнослужащих 47-й бригады, которая вела контрнаступление и была оснащена новейшим западным вооружением, вступили в бой, не имея боевого опыта.

▪  Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с США относительно того, как лучше всего прорвать глубокую российскую оборону.

▪  Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с украинским главнокомандующим в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности из-за разного видения решений на поле боя.

▪  Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Американские военные пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, в частности в использовании наземной разведки для понимания плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как боевые дроны и другие технологии трансформировали поле боя.

▪  В общем Украина вернула себе лишь около 200 квадратных миль (почти 518 кв. км) территории ценой тысяч погибших и раненых и миллиардов долларов западной военной помощи только в 2023 году.

WP отмечает, что в январе, за пять месяцев до начала контрнаступления, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил на полигоне в Германии солдат 47-й бригады, которые должны были стать основной «прорывной силой».

Узнав, что большинство из них не имеют боевого опыта, Милли сказал американским инструкторам: «Дайте им все, что у вас есть». Весной солдаты 47-й вернулись в Украину, а в начале мая уже передислоцировались ближе к линии фронта, но приказа об атаке им так и не давали.

Многие в подразделении чувствовали, что элемент неожиданности потерян и враг знал, откуда придут силы. В итоге, территориальные линии в июне 2023 года почти не изменились.

Милли и другие старшие американские офицеры, участвовавшие в планировании наступления, убеждали украинцев сосредоточить силы в одной ключевой точке в Запорожской области, а украинский план предусматривал наступление на трех направлениях и сдерживание российских сил.

По плану украинского командования, наступление должно было идти на юг двумя разными путями к Азовскому морю, а также на востоке Украины вокруг осажденного города Бахмут. Некоторые украинские солдаты считали, что американские инструкторы не понимают масштаба конфликта с более мощным врагом.

Солдат 47-й бригады с позывным «Джокер» рассказал, что американцы не учли наличие огромного количества беспилотников, укреплений, минных полей и тому подобного – и сначала даже не хотели интегрировать использование дронов в готовые программы подготовки.

Американская программа имела свои преимущества, в частности, углубленную подготовку в холодную погоду и умение корректировать артиллерийский огонь, но многое было отброшено, когда полетели настоящие пули, сказал он.

Кроме того, WP пишет, что когда президента Украины во время встречи с генсеком НАТО в конце сентября спросили, почему его военные продолжают перебрасывать столько сил на восток, а не на юг, Владимир Зеленский ответил, что если россияне потеряют восток, они проиграют войну.

По словам посвященного источника издания, Зеленский признал, что среди некоторых его командиров существуют разные взгляды. Но большинство высокопоставленных украинских военных продолжали считать, что переброска большего количества войск на один участок фронта не приведет к прорыву. Попытки россиян захватить Авдеевку подтвердили опасения украинского командования.

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