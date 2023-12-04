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Из Мариуполя в Славутич через Нидерланды: Как начать бизнес сначала и воссоединить семью ►

04 декабря 2023, 17:53

Из Мариуполя в Славутич через Нидерланды: Как начать бизнес сначала и воссоединить семью ►

Семья Бубновых из Мариуполя в начале полномасштабного вторжения пережила страшные дни оккупации, без нормальных условий существования, света, воды, пищи и связи. И все же они выбираются через линию фронта на подконтрольную территорию Украины. Мария теряет связь со своей матерью Аллой, пока та, так же своими силами, не выезжает из города.

Россияне полностью разрушили бизнес Марии и Сергея Бубновых, которые строили 10 лет, но доноры из США обещают им помочь с возобновлением бизнеса на новой территории. Для финансовой безопасности и просчета новой модели бизнеса, Мария вместе с детьми Алиной и Артемом выезжают в Нидерланды, разделившись со своим мужем Сергеем, впоследствии к ним присоединяется и мать Марии Алла. Подробности — в нашем видео.

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