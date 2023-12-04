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З Маріуполя в Славутич, через Нідерланди: Як розпочати бізнес спочатку і з'єднати сім'ю ►

04 грудня 2023, 17:53

З Маріуполя в Славутич, через Нідерланди: Як розпочати бізнес спочатку і з'єднати сім'ю ►

Сім'я Бубнових з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення пережила страшні дні окупації, без нормальних умов існування, світла, води, їжі та зв'язку. І все ж вони вибираються через лінію фронту на територію України. Марія втрачає зв'язок зі своєю матір'ю Аллою, аж поки остання також своїми силами не виїздить з міста.

Росіяни повністю зруйнували бізнес Марії та Сергія Бубнових, які вони будували 10 років, але донори із США обіцяють їм допомогти з відновленням бізнесу на новій території. Задля фінансової безпеки і прорахування нової моделі бізнесу, Марія разом з дітьми Аліною та Артемом виїздять до Нідерландів, розділившись зі своїм чоловіком Сергієм, згодом до них доєднується і мати Марії Алла. Подробиці — у нашому відео.

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