Оккупанты атаковали центр Херсона: двое погибших

Россияне обстреляли центральную часть Херсона, известно о двоих погибших. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Российские оккупанты утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, еще один ранен. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских», — написал Ермак.

По его словам, предварительно известно о гибели двух местных жителей. Еще один человек ранен.

Напомним, 3 декабря российские оккупанты атаковали Центральный район Херсона. В результате обстрелов один человек погиб, трое были ранены.