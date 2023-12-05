Задержан экс-замглавы общины в Сумской области: мужчина оказался агентом РФ

Агент РФ в Сумской области. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила «законсервированного» агента ФСБ, собиравшего разведданные на приграничной территории Сумщины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



По материалам следствия, он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения России. А до мая 2022 занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона.



Когда часть Сумской области оккупировали, он выехал в Россию через блокпост противника. На территории страны-агрессора коллаборант встретился со своим куратором ФСБ, от которого получил задачу по разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

Агент РФ в Сумской области. Фото: СБУ

Через несколько дней российский агент вернулся в приграничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием «в плену» у россиян.



По заданию куратора российской спецслужбы фигурант, будучи заместителем председателя ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в пограничных.



Впоследствии, для расширения своих возможностей, злоумышленник уволился и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов. В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, вовлеченных в оборону северо-восточных рубежей Украины.

Агент РФ в Сумской области. Фото: СБУ

Кроме того, используя личные связи, предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.



В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.



Ранее ректор оккупационного «Луганского университета им. Даля» Виктор Рябичев, который помогал организовать псевдореферендум признан виновным в пособничестве государству-агрессору.