Затримано ексзаступника голови громади в Сумській області: чоловік виявився агентом РФ

Агент РФ у Сумській області. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила «законсервованого» агента ФСБ, який збирав розвіддані на прикордонній території Сумщини. Про це повідомив речник СБУ.



За матеріалами слідства, його завербували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. А до травня 2022 року обіймав посаду заступника однієї з об'єднаних територіальних громад регіону.



Коли частину Сумської області окупували, він виїхав до Росії через блокпост противника. На території країни-агресора колаборант зустрівся зі своїм куратором ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні.

Агент РФ у Сумській області. Фото: СБУ

За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював нібито перебуванням у полоні у росіян.



За завданням куратора російської спецслужби фігурант, як заступник голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонних.



Згодом, для розширення своїх можливостей, зловмисник звільнився та влаштувався до місцевої агрофірми та під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Зокрема, дізнавався про місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, залучених в оборону північно-східних рубежів України.

Агент РФ у Сумській області. Фото: СБУ

Крім того, використовуючи особисті зв'язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та керівників місцевих громад.



Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Раніше ректор окупаційного «Луганського університету ім. Даля» Віктора Рябічева, який допомагав організувати псевдореферендум визнано винним у пособництві державі-агресору.