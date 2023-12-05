Разделенные войной: Муж в ВСУ, жена с ребенком в Польше. Как найти общий язык ►

Когда война врывается в жизнь, а любимый человек, рискуя жизнью, защищает страну на фронте, каждый день становится для семьи борьбой. Виктория, выехав в Польшу в начале полномасштабного вторжения, остается там с новорожденным ребенком, возложив на себя бремя решения повседневных проблем и семьи. Ее муж Влад несет тяжелую службу в рядах Вооруженных Сил Украины, уже пережив две контузии, несмотря ни на что, продолжает служить на передовой.



Эта история — о силе, которая рождается в самый трудный момент. От борьбы с собственными проблемами до желания обеспечить семью и поддержать борющегося на фронте мужчину. Виктория сохраняет связь с Владом исключительно посредством видеосвязи, строя свою жизнь и развивая свою семью в условиях удаленности.



Потрясающее путешествие по истории любви и преданности в условиях войны, где каждый момент — это испытание силы и веры. Подробности — в нашем видео.