Розділені війною: Чоловік у ЗСУ, жінка з дитиною у Польщі. Як знайти спільну мову ►

Коли війна вривається в життя, а кохана людина, ризикуючи собою, захищає країну на фронті, щодня стає для сім'ї боротьбою. Вікторія, виїхавши до Польщі на початку повномасштабного вторгнення, залишається там із новонародженою дитиною, поклавши на себе тягар вирішення повсякденних проблем сім'ї. Її чоловік Влад несе службу у лавах Збройних Сил України, вже переживши дві контузії, попри все, продовжує служити на передовій.



Ця історія — про силу, яка народжується у найважчий момент. Від боротьби з власними проблемами до бажання забезпечити сім'ю і підтримати чоловіка, що бореться на фронті. Вікторія зберігає зв'язок із Владом виключно за допомогою відеозв'язку, будуючи своє життя та розвиваючи свою сім'ю в умовах віддаленості.



Приголомшлива подорож з історії кохання та відданості в умовах війни, де кожен момент — це випробування сили та віри.Подробиці — у нашому відео.