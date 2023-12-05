Оккупанты обстреляли из «Градов» пункт выдачи хлеба в Часов Яре: есть погибшая, пятеро раненых

Оккупанты обстреляли из «Градов» пункт выдачи хлеба в Часов Яре. Погибла женщина, пятеро раненых. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российская армия сегодня, 5 декабря, из установок «Град» ударила по городу Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

«По предварительной информации, российские войска в течение двух часов осуществляли обстрел населенного пункта из реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местная жительница 50 лет от полученных ранений погибла на месте. Еще пять человек — четыре женщины и один мужчина в возрасте от 38 до 84 лет получили осколочные ранения.

Самая старшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики. На момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.

Прокуратура сообщает, что также в результате обстрела повреждены частные домовладения и легковой автомобиль.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области, заявили в прокуратуре.

Напомним, в Новогродовке под завалами дома, в который 30 ноября прилетела российская ракета, найдены фрагменты тел, которые невозможно идентифицировать. В дальнейшем будет проводиться ДНК-экспертиза.