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Окупанти обстріляли з «Градів» пункт видачі хліба у Часів Ярі: є загибла, п'ятеро поранених

05 грудня 2023, 17:01

Окупанти обстріляли з «Градів» пункт видачі хліба у Часів Ярі: є загибла, п'ятеро поранених

Окупанти обстріляли з «Градів» пункт видачі хліба у Часів Ярі. Загинула жінка, п'ятеро поранених. Фото: Донецька обласна прокуратура Окупанти обстріляли з «Градів» пункт видачі хліба у Часів Ярі. Загинула жінка, п'ятеро поранених. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія сьогодні, 5 грудня, із установок «Град» ударила по місту Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

«За попередньою інформацією, російські війська протягом двох годин здійснювали обстріл населеного пункту із реактивної системи залпового вогню «Град», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що місцева мешканка 50 років від отриманих поранень загинула на місці. Ще п'ятеро людей — чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років отримали осколкові поранення.

Найстарша постраждала перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики. На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Прокуратура повідомляє, що також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та легковий автомобіль.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для фіксації військових злочинів РФ проти мирного населення Донецької області, заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Новогродівці під завалами будинку, у який 30 листопада поцілила російська ракета, знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі проводитиметься ДНК-експертиза.

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