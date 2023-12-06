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На востоке Украины оккупанты трижды обстреляли теплоэлектростанцию

06 декабря 2023, 11:58

На востоке Украины оккупанты трижды обстреляли теплоэлектростанцию

В ночь на среду российские агрессоры трижды обстреляли тепловую электростанцию (ТЭС) в восточном регионе Украины. Об этом сообщило Укрэнерго 6 декабря.

«Несмотря на многочисленные повреждения, электростанция не прекращала работу. Однако из-за повреждения инфраструктуры остановился один энергоблок и прекратилось отопление одного из населенных пунктов рядом», — говорится в сообщении.

Также вчера в одном из прифронтовых районов было зафиксировано повреждение 10 опор и хищение провода на воздушной линии 330 кВ, которая находилась в аварийном ремонте из-за повреждений при боевых действиях. О воровстве сообщили в полицию.

А на юге страны из-за повреждений при боевых действиях отключилась воздушная линия 330 кВ. Аварийно-восстановительные работы начнутся после получения разрешения от военных.

Вместе с тем в центральном регионе была восстановлена часть оборудования на подстанции. Это повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям по одной из областей.

Отмечается, что накануне энергетики возобновили энергопитание всех потребителей, обесточенных из-за непогоды. Но из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 423 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Указано, что накануне потребление выросло и вечерний максимум вчера был на 1,8% выше, чем 4 декабря. При этом энергетики пока не прогнозируют в течение суток дефицита в энергосистеме. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Импорт электроэнергии сегодня осуществляется в вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 480 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 250 МВт. Экспорт не ведется.

Напомним, 15 ноября российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе, в результате чего без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией. 

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