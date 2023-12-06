На сході України окупанти тричі обстріляли теплоелектростанцію

У ніч проти середи російські агресори тричі обстріляли теплову електростанцію (ТЕС) у східному регіоні України. Про це повідомило Укренерго 6 грудня.

«Незважаючи на численні ушкодження, електростанція не припиняла роботу. Однак через пошкодження інфраструктури зупинився один енергоблок і припинилося опалення одного із населених пунктів поряд», — йдеться у повідомленні.

Також вчора в одному з прифронтових районів було зафіксовано пошкодження 10 опор та розкрадання дроту на повітряній лінії 330 кВ, яка знаходилась в аварійному ремонті через пошкодження під час бойових дій. Про крадіжку повідомили у поліцію.

А на півдні країни через пошкодження під час бойових дій відключилася повітряна лінія 330 кВ. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після отримання дозволу від військових.

Водночас у центральному регіоні було відновлено частину обладнання на підстанції. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами по одній з областей.

Зазначається, що напередодні енергетики відновили енергоживлення всіх споживачів, які знеструмлені через негоду. Але через бойові дії та з інших причин без світла залишається 423 населені пункти. Через обстріл є нові пошкодження у мережах обленерго у Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Вказано, що напередодні споживання зросло і вечірній максимум вчора був на 1,8% вищим, ніж 4 грудня. При цьому енергетики поки що не прогнозують протягом доби дефіциту в енергосистемі. Ліміти споживання не запроваджувалися. Графіки відключень не запроваджувалися і не прогнозуються.

Імпорт електроенергії сьогодні здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний об'єм 480 МВт · год, з максимальною потужністю в окремий годинник до 250 МВт. Експорт не ведеться.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська вкотре атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, внаслідок чого без світла та води залишився один із населених пунктів поряд зі станцією.