В Подмосковье найден мертвым экс-депутат от ОПЗЖ Илья Кива

Экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщил российский канал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Официально информация о гибели экс-нардепа не подтверждена.



Российское издание Mash уточняет, что окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. По сведениям издания, на правом виске Кивы была резаная рана, на левой части лица — гематома.



По информации источников «Украинской правды» в силовых структурах, за ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины. «Преступника ликвидировали из стрелкового оружия», — сообщила «УП».



Напомним, Во Львове суд заочно вынес приговор бывшему нардепу от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илье Киве. Ему назначили 14 лет заключения с конфискацией имущества.



Обвинительный приговор вынесли в Лычаковском районном суде г. Львова. Отмечается, что дело рассматривали без присутствия экс-нардепа, поскольку он скрывается на территории России и объявлен в международный розыск.



Согласно сообщению, Илью Киву признали виновным в: призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ); публичном использовании коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1 УКУ); публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436 УКУ).

О подозрении экс-нардепу сообщили также в марте прошлого года. Тогда его обвинили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. Уже в мае 2022 года Илье Киве сообщили о подозрении в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти и объявили в международный розыск.



СМИ сообщали, что после начала полномасштабного наступления России бывший депутат сбежал в Испанию. Эту информацию в суде весной этого года подтверждал защитник экс-депутата, ссылаясь на билеты.



Кива в 2019 году стал нардепом от ОПЗЖ, до этого он служил в Национальной полиции Украины.



Он неоднократно делал пророссийские заявления. Политик сказал, что Украина «порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего», и призвал президента России Владимира Путина «освободить Украину». Фракция ОПЗЖ назвала его «провокатором, который пытается помешать мирному процессу», и исключила из своего состава. В марте Верховная Рада лишила Киву мандата нардепа.