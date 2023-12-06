У Підмосков'ї знайдено мертвим екс-депутата від ОПЗЖ Іллю Киву

Екс-нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї

У Підмосков'ї знайшли тіло екс-депутата Верховної Ради Іллі Киви. Про це повідомив російський канал РЕН ТВ із посиланням на власні джерела. Пізніше факт убивства Киви підтвердив Слідчий комітет РФ.



Російське видання Mash уточнило, що закривавлене тіло Іллі Киви виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю «Велич Country Club» в селі Супонєво. За даними видання, на правому скроні Ківи була різана рана, на лівій частині обличчя — гематома.



За даними слідства, невідомий вистрілив у Киву з невстановленої зброї. Від поранень він помер на місці.



За інформацією джерел «Української правди» у силових структурах, за ліквідацією екс-нардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України. «Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї», — повідомила «УП».



Нагадаємо, у Львові суд заочно ухвалив вирок колишньому нардепу від партії «Опозиційна платформа — за життя» Іллі Кивє. Йому призначили 14 років ув'язнення із конфіскацією майна.



Обвинувальний вирок ухвалили у Личаківському районному суді Львова. Зазначається, що справу розглядали без присутності екс-нардепа, оскільки він ховається на території Росії та оголошений у міжнародний розшук.



Згідно з повідомленням, Іллю Киву визнали винним у: закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ); державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ); публічне використання комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ); публічних закликах до агресивної війни (ст. 436 ККУ).



Про підозру екс-нардепу повідомили також у березні минулого року. Тоді його звинуватили у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність. Вже у травні 2022 року Іллі Кивє повідомили про підозру у пропаганді війни та заклики до насильницької зміни влади та оголосили у міжнародний розшук.



ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабного наступу Росії колишній депутат втік до Іспанії. Цю інформацію в суді цього року підтверджував захисник екс-депутата, посилаючись на квитки.



Кива у 2019 році став нардепом від ОПЗЖ, до цього він служив у Національній поліції України.



Він неодноразово робив проросійські заяви. Політик сказав, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом і не має майбутнього», і закликав президента Росії Володимира Путіна «звільнити Україну». Фракція ОПЗЖ назвала його «провокатором, який намагається завадити мирному процесу», та виключила зі свого складу. У березні Верховна Рада позбавила Ківу мандата нардепа.