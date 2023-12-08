РФ з сутки обстреляла пять громад Донетчины: есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российская армия за минувшие сутки, 7 декабря, атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. В частности, под огонь попала Кураховская громада, Торецк, Заречное и другие. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По словам главы региона, на Донецком направлении 7 обстрелов подверглась Кураховская громада — в зоне поражения промзона.





Кроме того, на Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке — в городе повреждено 13 домов, 3 админздания и 2 инфраструктурных объекта; многочисленные частные дома были повреждены в Пивничном. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 2 промышленных здания.





Также на Лисичанском направлении в Северской громада обстреляны три улицы Серебрянки. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Заречное.





Напомним, 7 декабря российские оккупационные войска вновь атаковали ряд населенных пунктов Донецкой область, ранив при этом одного мирного жителя Донбасса в Торецке.