РФ за добу обстріляла п`ять громад Донеччини: є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія минулої доби, 7 грудня, атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, під вогонь потрапила Курахівська громада, Торецьк, Зарічне та інші. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За словами глави регіону, на Донецькому напрямку 7 обстрілів зазнала Курахівська громада — у зоні поразки промзона.





Крім того, на Горлівському напрямку 1 особа поранена у Торецьку — у місті пошкоджено 13 будинків, 3 адмінбудівлі та 2 інфраструктурні об'єкти; численні приватні будинки були пошкоджені у Північному. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 приватні будинки та 2 промислові будівлі.





Також на Лисичанському напрямку у Сіверській громаді обстріляно три вулиці Серебрянки. У Лиманській громаді обстріляно Торське та Зарічне.





Нагадаємо, 7 грудня російські окупаційні війська знову атакували низку населених пунктів Донецької області, поранивши при цьому одного мирного жителя Донбасу в Торецьку.