Украинцы начали получать выплаты по программе «єВідновлення» для капитального ремонта жилья

В Украине стартовали первые выплаты для капитального ремонта жилья в рамках программы «єВідновлення».

Об этом сообщает цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, согласовано 2 768 заявлений на выплаты, общая сумма котрых более 665 млн грн.

Средства поступают на карты украинцев с 8 декабря.

Максимальная сумма компенсации — до 350 тысяч гривен на восстановление квартиры и до 500 тысяч гривен — для частного дома. Средства будут приходить двумя траншами — сначала 70%, а потом 30%.