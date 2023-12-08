Українці почали отримувати виплати за програмою «єВідновлення» для капітального ремонту житла

В Україні стартували перші виплати для капітального ремонту житла у рамках програми «єВідновлення».

Про це повідомляє цифрова трансформація Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, узгоджено 2768 заяв на виплати, загальна сума яких понад 665 млн грн.

Кошти надходять на карти українців із 8 грудня.

Максимальна сума компенсації – до 350 тисяч гривень на відновлення квартири та до 500 тисяч гривень – для приватного будинку. Кошти надходитимуть двома траншами — спочатку 70%, а потім 30%.