Зарабатывали до 100 тысяч в месяц: в прифронтовой Константиновке разоблачена наркосеть

В прифронтовой Константиновке Донецкой области разоблачена наркосеть. Подозреваемые зарабатывали на метадоне и PVP от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в январе 2023 года мужчина организовал преступную схему для распространения метадона и солей PVP гражданам на территории Константиновки. К своей наркосети он привлек трех знакомых.

Дельцы получали «товар» от руководителя, который доставлял его из Запорожской и Днепропетровской областей.

Ежемесячно подозреваемые сбывали метадон и соли на сумму от 50 тысяч до 100тысяч гривен. За более чем 11 месяцев дельцы по меньшей мере успели заработать полмиллиона гривен.

На данный момент, всем четырем участникам сообщено о подозрении.