Заробляли до 100 тисяч на місяць: у прифронтовій Костянтинівці викрито наркомережу

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області викрито наркомережу. Підозрювані заробляли на метадоні та PVP від 50 до 100 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у січні 2023 року чоловік організував злочинну схему для поширення метадону та солей PVP громадянам на території Костянтинівки. До своєї наркомережі він залучив трьох знайомих.

Ділки отримували «товар» від керівника, який доставляв його із Запорізької та Дніпропетровської областей.

Щомісяця підозрювані збували метадон та солі на суму від 50 тисяч до 100 тисяч гривень. За більш як 11 місяців ділки щонайменше встигли заробити півмільйона гривень.

Наразі всім чотирьом учасникам повідомлено про підозру.